Boris Becker: Abschied für immer! Schockierende Zukunfts-Beichte

Boris Becker wird in einer Woche 50. Vor seinem Geburtstag zieht der Tennisprofi beruflich sowie privat Bilanz. Dabei verrät er gegenüber "Gala", wie er zu seinem Insolvenzverfahren steht und was er für die Zukunft geplant hat. Wird er jemals wieder nach Deutschland zurückkehren?

Boris Becker spricht über sein Insolvenzverfahren und räumt eigene Fehler ein

Boris Becker zeigt sich vor seinem 50. Geburtstag einsichtig. So spricht er offen über sein Insolvenzverfahren und über seine eigenen Fehler. "Die Parteien nähern sich in außergerichtlichen Schlichtungsgesprächen an und sind bemüht, eine gütliche Lösung zu finden", berichtet Boris. Desweitern erzählt Boris: "Vielleicht habe ich auch mich als Person, meinen Namen, meine Marke unterschätzt – was alles passieren kann, wenn Fehler passieren. Das ist eigentlich die größte Lehre, die ich daraus gezogen habe."

Boris Becker bekommt eine eigene Doku bei der ARD

Boris Becker will nicht zurück nach Deutschland

Neben seinen ehrlichen Worten verrät Boris ebenfalls, dass er nicht vor hat nach Deutschland zurück zu kehren. Er fühle sich nicht mehr als Deutscher. So sagt er: "Ich werde wohl nicht mehr nach Deutschland zurückkommen (...). Ich habe einen deutschen Pass, aber ich fühle mich nicht als Deutscher. Mein Zuhause ist London." Werden seine deutschen Fans ihm diese Entscheidung übelnehmen?