Boris Becker: Spielt Lilly ein falsches Spiel?

Für den einst so glorreichen Boris Becker lief es in letzter Zeit nicht sonderlich gut. Erst folgte das peinliche Pleite-Drama, dann die Liebes-Krise mit seiner Lily und dann fiel ihm sogar seine eigene Mutter in den Rücken.

Ausgerechnet an seinem 50. Geburtstag muss der damalige Tennis-Star eine bittere Bilanz ziehen. Besonders die Aussagen seiner eigenen Frau dürften ihm schwer zu schaffen machen. „Ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Er hat es verdient, dass alle seine Wünsche in Erfüllung gehen“, sagte sie in einem Interview und klang dabei, als würde sie von einem Arbeitskollegen sprechen. Nach großen Gefühlen klingt es jedenfalls nicht!

Vor wenigen Tagen wurde Lily sogar Hand in Hand mit Oliver Pocher bei einer Gala gesichtet. Dabei trug sie ein XXL-Dekolleté und lächelte immer wieder auffällig. Mit dem quirligen Moderator ging sie bereits während ihrer Teilnahme bei „Global Gladiators“ auf Flirtkurs. Ein harter Schlag für Boris!