Boris Becker: Trauriger Schlusspunkt

Vor einiger Zeit postete Boris Becker ein Bild aus dem Krankenhaus. Der Tennis-Star musste am Sprunggelenk operiert werden und obwohl er tapfer in die Kamera strahlte, war ihm klar, dass er es in den kommenden Wochen nicht einfach haben würde.

Auf gemeinsamen Urlaubsbildern mit seiner Frau Lilly ist eine deutliche Narbe an seinem Fuß zu erkennen. Der 49-Jährige humpelt und muss von seiner Liebsten gestützt werden. Nun machen ihm auch noch die Ellenbogen Probleme. Sie wirken deformiert – vermutlich die Folge einer Schleimbeutelentzündung.

Bisher war Lilly ein unbeschwertes Leben an der Seite ihres Mannes gewohnt, doch plötzlich muss sie sich bei jedem Schritt um ihn kümmern. Früher war Boris derjenige, der seine Frau versorgte und beschützte – inzwischen wirken die Rollen vertauscht. Auch wenn das Paar bei gemeinsamen Auftritten immer noch strahlt, hat das Image der perfekten Ehe in den letzten Monaten einige dicke Kratzer abbekommen. Kann ihre Liebe diesen Wendepunkt verkraften?