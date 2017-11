Boris Becker: Verzweifelter Ausweg aus der Schulden-Falle

Boris Becker steckt tief im Schuldensumpf: Rund 61 Millionen Euro Schulden soll der einstige Tennis-Held angehäuft haben. Nun setzt Boris buchstäblich alles auf eine Karte und versucht, im Casino seine Finanzen aufzubessern.

Boris Becker: Bald im britischen Dschungelcamp?

Der 49-Jährige nimmt im „King‘s Casino“ in Rozvadov (Tschechische Republik) an dem Turnier der „World Series of Poker Europe“ teil, wie "Bild" berichtet. Das Startgeld soll bei 111.111 Euro liegen. Woher Boris Becker diese Summe nimmt, ist nicht ganz klar. 10.000 Euro soll er davon selbst bezahlt haben, der Rest setzt sich aus anderen Quellen zusammen.

Boris Becker tritt gegen Profi-Pokerspieler an

Ob Boris bei dem Turnier wirklich eine Chance hat? Seine Gegner sind schließlich echte Profis und haben allesamt schon zweistellige Millionenbeträge gewonnen.

Fest steht, dass er das Preisgeld in Höhe von 4 Millionen ziemlich gut gebrauchen könnte. Nach England soll jetzt auch in Deutschland ein Insolvenzverfahren gegen den vierfachen Vater eröffnet worden sein. Sollte Boris Becker heute tatsächlich gewinnen, ginge die Kohle auf direktem Wege an den Insolvenzverwalter...