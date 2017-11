Boris & Lilly Becker: Längst getrennt?

Zärtlich schmiegt sie sich an ihn, legt ihren Arm um seine Schultern: Doch der Mann, der Lilly Becker so strahlen lässt, ist nicht ihr Boris...

Die 41-Jährige wurde jetzt beim Feiern mit einem TV-Star erwischt, der als Erzfeind von Boris Becker gilt. Was mag das zu bedeuten haben?

Lilly Becker zieht eine radikale Konsequenz

Dass Lilly ausgerechnet mit seinem größten Widersacher so innig erwischt wurde, dürfte für den Tennisstar ein Schlag ins Gesicht sein. Vor allem, weil Lilly, angesprochen aus einen 50. Geburtstag diese Woche, nur schale Worte findet: "Ich wünsche ihm alles Glück der Welt, Gesundheit und dass er endlich zur Ruhe kommt." Klingt eher wie Glückwünsche an einen entfernten Verwandten. Es hört sich fast so an, als wären die beiden schon getrennt...

Die ganze Geschichte und die Bilder Lilly gibt es im Video: