Botschaft an Heidi Klum: Nora Tschirner fordert GNTM-Aus

Was Heidi Klum wohl dazu sagt?

Seit über elf Jahren läuft „Germany’s Next Topmodel“ erfolgreich im Fernsehen und bisher ist noch kein Ende in Sicht. Doch Nora Tschirner kann sich an der Show absolut nicht erfreuen, wie sie im Interview mit „Der Westen“ verriet. Deshalb fordert sie die Model-Mama nun dazu auf, dem Format ein Ende zu setzen.

"Liebe Heidi, jetzt nach zehn Staffeln mein Versuch: Lass es doch lieber", so Tschirner. Es sei nicht akzeptabel, dass den Mädchen immer wieder vermittelt würde, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimme. "Sie soll damit aufhören, diese Botschaften an Jugendliche zu versenden", wünschte sich die 35-Jährige. Sie halte die Sendung für eine Gefahr für Frauen.

Als Produzentin des Dokumentarfilms „Embrace - Du bist schön“ setzt Nora sich momentan aktiv gegen Bodyshaming ein und fordert andere dazu auf, sich von körperlichen Idealvorstellungen zu verabschieden.