Boyzone-Star Keith Duffy: Tochter Mia wurde als Autistin geboren!

Als Mitglied der Boygroup „Boyzone“ eroberte Keith Duffy in den 90er Jahren die Herzen junger Mädchen im Sturm. Privat schlägt sein Herz nur für zwei Damen, seine Frau Lisa und Tochter Mia und seinen Sohn Jay. Nach der Auflösung der Band im Jahr 2000 wurde Mia geboren, 18 Monate später kam die Schock-Diagnose. Mia ist Autistin. Im Nachhinein ist Keith Duffy froh gewesen, die Diagnose so früh bekommen zu haben. In „Let me in“ erklärte er, dass er und seine Frau so die Möglichkeit hatten, ihrem Kind schon frühzeitig nötige Therapien und Förderungen zu ermöglichen. Trotzdem war es natürlich ein schwerer Schicksalsschlag für die Familie: „Jeden Tag zu spüren, dass man ein Kind hat, das sein Leben lang mit einem Handicap leben muss, das ist absolut furchtbar.“

Keith Duffy ist stolz auf seine Tochter

Keith Duffy erinnert sich, wie schön es war zu sehen, wie seien Tochter Fortschritte macht: „Sie begann, mehr und mehr Teil unserer Welt zu werden - und das in kleinen Schritten. Sie nahm uns an die Hand, wenn sie etwas brauchte und bewegte unsere Hand zum Beispiel in Richtung Schrank oder Kühlschrank. Das war toll, weil es bedeutete, dass wir auf dem richtigen Weg waren.“ Mia ist mittlerweile ein aufgeweckter Teenager und geht am liebsten mit Freunden aus. Keith Duffy ist stolz auf seine Tochter, auch wenn er als Papa natürlich manchmal Bauchschmerzen hat, wenn sie um die Häuser zieht. Er engagiert sich selbst für einige Autismus-Organisationen und möchte anderen Eltern, deren Kind an Autismus leidet auf den Weg geben: „Man muss aufhören, um das Kind zu trauern, dass man nie hatte und anfangen, das Kind anzunehmen, das man hat.“