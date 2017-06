Brad Pitt: Datet er jetzt Ells MacPherson? - Nach all den Jahren kann man sich Brad Pitt (53) kaum mehr mit einer Frau an seiner vorstellen, die nicht Angelina Jolie (42) ist. Und doch wird es früher oder später dazu kommen. Angeblich bahne sich derzeit etwas mit dem ebenfalls frisch getrennten Model Elle MacPherson (53) an. Rein optisch sind die beiden natürlich ein Traumpaar und zudem sind sie beide im gleichen Alter, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Zwischen Brad und Angelina lagen immerhin stolze 11 Jahre Altersunterschied. Doch was ist genau an den Dating-Gerüchten dran?

Das australische Magazin "New Idea" zitiert Zeugen, die Brad Pitt und Elle Macpherson bei einem gemeinsamen, romantischen Abendessen beobachtet haben wollen. Die zwei hätten sich sehr vertraut verhalten und beide Seiten suchten den Körperkontakt. "Es wurde auf jeden Fall heftig geflirtet", sagt die Quelle weiter. Seit 1999 kennen sich die beiden schon. Am Set von "Friends" haben sie sich kennengelernt. Derzeit war Brad allerdings schon mit Jennifer Aniston zusammen. Von dort aus ging es für ihn einige Jahre später übergangslos zu Angelina Jolie über.

Elle MacPherson und Jeffrey Soffer haben sich getrennt

Jetzt haben Elle MacPherson und Brad Pitt erstmals die Chance sich als Singles kennenzulernen. Vor wenigen Tagen erst wurde bekannt, dass sich Elle MacPherson von Ehemann Jeffrey Soffer getrennt hat. Wie lange sie vorher schon getrennt waren, ist nicht bekannt. Möglicherweise könnte es für etwas neues auch noch zu früh sein, doch wenn eine Frau nach einer Trennung einfach mit jemandem etwas flirten will, warum dann nicht mit Brad Pitt?