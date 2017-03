Brad Pitt wird Patenonkel von George Clooneys Zwillingen

Was für eine große Ehre! Brad Pitt und George Clooney sind seit Jahren die besten Freunde. Die beiden Männer unterstützen sich in guten und schlechten Zeiten und wissen, dass sie sich immer aufeinander verlassen können. Und nun liefert George Clooney den vielleicht größten Freundschaftsbeweis überhaupt: Er hat seinen Freund Brad Pitt gebeten, Patenonkel für seine Zwillinge zu werden!

Brad Pitt fühlt sich geehrt

Für Brad Pitt ist diese Aufgabe eine große Ehre. Das verrät jetzt ein Insider gegenüber dem "Star": “George hoffte, das würde ihn fröhlicher stimmen, und es hat geklappt - Brad fühlt sich geehrt und ist begeistert.” Seit der Trennung von Angelina Jolie leidet der Schauspieler darunter, dass er seine eigenen Kinder nicht sehen darf - und wenn, dann nur unter Aufsicht. Für den Vollblut-Papa ist diese Zeit mehr als schwer. Das weiß auch sein Kumpel George Clooney. "George spricht fast jeden Abend am Telefon mit Brad und weiß, wie verzweifelt dieser seine Kinder vermisst und was für ein toller Vater er ist", so der Insider weiter.

George Clooney und Amal: Die Zwillinge sollen im Frühsommer kommen

Das George Clooney mit 55 Papa wird, ist für viele eine Überraschung. Eigentlich betonte er in der Vergangenheit immer wieder, dass er keine Kinder haben will. Doch als er Amal kennenlernte, änderte sich alles. Jetzt freuen sich die beiden über den Nachwuchs und die neue Herausforderung. „Wir sind wirklich glücklich und sehr aufgeregt. Es wird ein Abenteuer“, so George Clooney. Und mit Kumpel Brad Pitt an seiner Seite, der ja selber sechs Kinder hat, bekommt er sicher alles super hin...