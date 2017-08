Brandon Jones: "Pretty Little Liars"-Star muss in den Knast

Mit dem Gefängnis hat "Pretty Little Liars"-Star Brandon Jones bisher nur in der Serie als Andrew Campbell Erfahrungen gemacht - und das auch nur kurzzeitig. Jetzt muss der Schauspieler tatsächlich in den Knast.

Am Montag ist er wegen eines Waffenvergehens in Kalifornien zu 180 Tagen Haft verurteilt worden. Auslöser war ein Nachbarschaftsstreit.

Brandon Jones zog eine Waffe

Laut der Staatsanwaltschaft in Los Angeles soll Barandon Jones während der Meinungsverschiedenheit mit seinem Nachbarn eine Waffe gezogen haben.

Nur, weil Jones alles zugab, blieb ihm eine längere Haftstrafe erspart. Neben der Strafe muss der Schauspieler 30 Tage Sozialdienst und 26 Kurseinheiten zur Kontrolle von Wutausbrüchen abarbeiten.