Brandon Rogers: "America's Got Talent"-Kandidat stirbt bei einem Autounfall

Brandon Rogers: "America's Got Talent"-Kandidat stirbt bei einem Autounfall

Noch vor zwei Wochen freute Dr. Brandon Rogers sich auf seinem Instagram-Profil darüber, bald bei „America’s Got Talent“ zu sehen werden zu sein. Der junge Mann mit der Wahnsinns-Stimme hatte eine große Karriere vor sich. Doch nun folgte der großer Schock: Wie TMZ berichtet, soll der 29-Jährige am Wochenende ums Leben gekommen sein.

Brandon soll am Samstag in einen Autounfall verwickelt gewesen sein. Er wurde sofort ins Krankenhaus eingeliefert, erlag am Sonntag allerdings seinen Verletzungen. Bisher ist nicht klar, ob die Folge der Casting-Show trotzdem im Fernsehen gezeigt werden soll. Laut TMZ wünscht seine Familie sich allerdings sehr, dass der Auftritt von Rogers gesendet wird.

Die Band „Boyz II Men“ nahm auf ihrer Facebook-Seite ebenfalls Abschied von dem Sänger. „Vor einigen Monaten brachten wir diesen jungen Mann nach Las Vegas, um mit uns aufzutreten. Er war an allen drei Abenden großartig! Einfach eine wirklich gute Person und ein wirklich guter Sänger. [...] Es tut weh, zu wissen, dass die Welt niemals den Einfluss erleben wird, den er als Doktor hätte haben können. [...] Wir kannten dich nicht lange, aber wir werden dich schmerzlich vermissen.“