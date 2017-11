Bremen will das Rauchen an Haltestellen verbieten

Bremen will das Rauchen an Haltestellen verbieten

Schock für Zigaretten-Fans: In Bremen soll das Rauchen an Haltestellen verboten werden. Das betrifft alle Bus- und Straßenbahnhaltestellen in der Stadt, wie der „Weser-Kurier“ berichtet.

"Wir wollen uns erst mal anschauen, was rechtlich möglich ist", erklärte Christina Selzer, Sprecherin von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Die Bremer Straßenbahn AG begrüßt den Vorschlag.

Es handelt sich bisher um eine Idee, heißt es weiter. Hintergrund für den Vorschlag soll das Nichtraucherschutzgesetz sein, das bis Mitte 2018 beschlossen werden soll. Die Regeln sollen demnach deutlich verschärft werden – das betrifft auch die Haltestellen. Bisher ist das Rauchen unter anderem in Festzelten, auf Kinderspielplätzen und Einkaufspassagen verboten.