Brigitte Nielsen: Sie will ein Baby!

Brigitte Nielsen ist mittlerweile 53 Jahre alt und trotzdem lässt sie jetzt die Bombe platzen: Sie und ihr Mann Mattia Dessi wollen ein Baby! Und die beiden üben schon fleißig...

Brigitte Nielsen und Mattia Dessi sind seit 2006 verheiratet

Seit über 10 Jahren sind Brigitte Nielsen und Mattia Dessi happy zusammen. "Für mich war es Liebe auf den ersten Blick und ich bin jetzt noch so verliebt wie ein Teenager", schwärmt die Blondine. Jetzt soll eine Baby das Glück perfekt machen. "Ein gemeinsames Baby ist unser Traum", bestätigt sie gegenüber "Bunte". Doch mit 53 Jahren ist das nicht mehr so einfach. "Momentan klappt es leider nicht und noch wollen wir keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen", gibt sie zu.

Brigitte Nielsen: Anfeindungen wegen dem Babywunsch

Doch es ist nicht nur der körperliche Aspekt mit dem Brigitte Nielsen zu kämpfen hat. Ihr Babywunsch stößt bei vielen für Kopfschütteln. "Die Leute sind schockiert und halten einen für egoistisch. Aber wenn ein Mann mit 70 Vater wird, klopft man ihm anerkennend auf die Schulter", so das Model.

Brigitte Nielsen hat schon vier Kinder

Doch Brigitte Nielsen wird ihren Wunsch sicher trotz der Kritiker weiterverfolgen. Ob es wirklich klappt? Das bleibt wohl abzuwarten. Als Mama hat sie jedenfalls genug Erfahrung. Sie hat bereits vier Söhne aus vorherigen Beziehungen.