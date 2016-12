Britney Spears ist in mega heißen Fitnesstrainer verliebt!

Bei Britney Spears ist immer was los… Gerade erst wurde sie fälschlicherweise für tot erklärt, dabei schwebt sie aktuell auf Wolke 7. Die Sängerin soll nämlich voll verliebt sein. Der äußerst attraktive Fitnesstrainer Sam Asghari soll es Britney Spears angetan haben. Ein vermeintlicher Bekannter der Turteltauben hat „TZ2 gegenüber verraten, dass Britney und Sam daten. Und tatsächlich tauchen auf Twitter immer wieder gemeinsame Bilder des Paares auf.

New picture of Britney Spears with Sam Asghari (#SlumberParty model) pic.twitter.com/nZ1QqKVv5P — BritneyArmy (@SlaveForUBrit) 27. November 2016

Kennengelernt hat haben sich Britney Spears und Sam Asghari übrigens bei den Dreharbeiten zu dem Musikvideo „Slumber Party“. Und wenn man mal durch den Instagram-Account von Sam stöbert, kann man durchaus nachvollziehen, dass die Musikerin total verknallt in den 22-jährigen Personal-Trainer ist. Denn optisch hat der Sportler wirklich einiges zu bieten. Stolz präsentiert er auf Instagram seine Muskeln und sein sehr charmantes Lächeln. Da hat sich Britney wirklich einen Hingucker an Land gezogen.

Ein von Sam Asghari (@samasghari) gepostetes Foto am 20. Nov 2016 um 17:30 Uhr

Die Mutter von zwei Söhnen hat kürzlich in einem Interview verraten, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, nochmal Mama zu werden. Ob sie ihre Pläne nun gemeinsam mit Sam Asghari in die Tat umsetzen will? Zumindest wirken Britney Spears und Sam Asghari ziemlich verliebt ineinander. Gerade erst sind sie weder händchenhaltend erwischt worden und wirken wirklich vertraut miteinander. Da darf man wohl gespannt sein, wann das süße Paar seine Liebe hochoffiziell macht und wie ernst es noch zwischen ihnen wird. Auf jeden Fall würde man Britney Spears endlich das ganz große Los in Liebesdingen wünschen.