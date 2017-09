Britney Spears: Ist sie wieder schwanger? - Erst der Aufstieg, dann der tiefe Fall, dann der lange Weg in ein geregeltes Leben. Britney Spears hat eine Menge hinter sich und ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo die Dinge für sie gut zu laufen scheinen. Da ist es gar nicht so überraschend, dass Fans vermuten, sie sei wieder schwanger.

Verdächtige Küken entlarven Britney Spears

Ein Foto bei Instagram sorgte unter den Fans für Diskussionen darüber. Britney Spears legt schützend ihre Hand auf ihren Bauch. "Schwanger!", steht für einen Fan direkt fest. Auch andere interpretieren diesen Post als Hinweis auf gleich zwei neue Babys. Das liegt allerdings nicht nur an der Hand vor dem Bauch, sondern an den beiden Emojis, die sich noch unter dem Bild befinden: Zwei schlüpfende Küken.

Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) am 14. Sep 2017 um 20:04 Uhr

Warum sonst die Küken hier gepostet wurden, ist nicht zu erkennen. Es sei denn natürlich, Britney Spears fand sie einfach niedlich. Aber ausgerechnet bei einem Foto, auf dem sie eine typische Schwangerschaftspose einnimmt, sind die beiden Küken schon verdächtig.

Seit einigen Monaten ist die Pop-Prinzessin mit Fitness-Model Sam Asghari zusammen, der allerdings erst 23 Jahre alt ist. Britney selbst ist stolze 12 Jahre älter als er und möglicherweise an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Immerhin geht es ihr momentan deutlich besser als noch zu der Zeit, in der sie ihre Söhne Sean Preston (12) und Jayden James (11) bekommen hat.

Noch bis zum 31. Dezember performt Britney Spears bei ihrer Las-Vegas-Show. Danach könnte sie dann direkt in die Babypause gehen.