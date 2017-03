Britney Spears will im Sommer heiraten!

Britney Spears will im Sommer heiraten!

Aller guten Dinge sind drei! So sieht es offenbar auch Weltstar Britney Spears. Zweimal hat die Blondine schon geheiratet, jetzt schmiedet sie bereits die nächsten Hochzeitspläne! Im Sommer will sie ihrem neuen Freund Sam Asghari das Ja-Wort geben!

Britney Spears und Sam Asghari sind erst seit einigen Monaten zusammen

Scheint als hätte es Britney Spears da mal wieder etwas eilig zu haben! Erst seit wenigen Monaten sind sie und der Tänzer ein Paar. Doch für sie ist es offenbar wieder die große Liebe. Und die Hochzeitspläne der Sängerins ind alles andere als traditionell!

Britney Spears will Sam den Antrag machen!

Statt nämlich darauf zu warten, dass Sam ihr den Antrag macht, will Britney selbst die Initiative ergreifen. "Brit wird sich ihren Ring selbst kaufen und Sam dann fragen. Sie liebt die Idee, ihm einen Antrag zu machen", so ein Insider gegenüber "Life & Style". Zuvor muss sie aber noch ihren Vater Jamie um Erlaubnis fragen, denn der ist seit 2007 ihr Vormund. Ob die beiden Männer wirkich ja sagen? Wer weiß! Aber vielleicht sehen wir Britney ja bald wieder in einem weißen Kleid vor dem Altar...

Britney Spears war schon zwei Mal verheiratet

Schon zwei Mal hat Britney Spears Ja gesagt. Ihre erste Ehe mit Jugendfreund Jason Alexander hielt nur 55 Stunden. Auch die zweite Ehe mit Kevin Federline sollte nicht für immer sein. Sie hiet drei Jahre, bevor sich die beiden 2007 scheiden ließen.