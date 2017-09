Britta Steffen: Das Baby ist da!

Hach, das sind doch mal tolle Neuigkeiten! Britta Steffen ist zum ersten Mal Mama geworden.

Die ehemalige Schwimmerin hat sich schon länger ein Baby gewünscht, nun hat der Nachwuchs tatsächlich das Licht der Welt erblickt. "Beide sind gesund und munter", teilte ihr Management gegenüber „Gala“ mit. Der Name des Sohnes ist Quentin Justus.

Vater des Kindes ist Lorenz Ackermann. Die beiden lernten sich vor zwei Jahren bei den Laureus Award in Shanghai kennen. Während der Schwangerschaft hat der Kleine ihr das Leben aber nicht leicht gemacht: „Am Anfang konnte ich sogar nur duschen, weil mir in der Badewanne sofort extrem übel wurde. Aber sonst bin ich sehr glücklich“, sagte sie damals in einem Interview mit der „Bunte“. Das Familien-Glück ist jetzt endlich perfekt und die drei können die Zeit nun in vollen Zügen genießen…