Broken: The Incredible Story of Brangelina: Angelina Jolie und Brad Pitt bekommen Trennungsshow!

Was soll das denn werden? Die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt lief bislang nicht unbedingt friedlich ab. Doch eigentlich wollte das Paar nun endlich die Reißleine ziehen und seine Schlammschlacht künftig komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. Und nun das! Die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt soll als Doku im TV laufen, unter dem klangvollen Titel: „Broken: The Incredible Story of Brangelina“ soll das Fernsehspektakel das Leben des ehemaligen Traumpaares von allen Seiten beleuchten. Wie sie den Alltag gemeistert haben, wie sie sich geliebt haben und wie ihre Beziehung zu Ende ging. Da müssen sich Sarah und Pietro Lombardi wohl warm anziehen.

Die Brangelina-Trennung im TV

Ein vermeintlicher Insider hat die Trennungsdoku über Brangelina, die das Werk von Filmemacher Ian Halperin ist, „Sun“ gegenüber bereits sehr schmackhaft gemacht: „Die ist der ultimative Film über Brangelina, und es werden viele Geheimnisse ans Licht kommen. Ian hat jedes Husten und Spucken ihrer Beziehung dokumentiert und er wird die wahren Gründe offenlegen, wegen denen Angelina die Scheidung eingereicht hat. Der größte Schock wird seine Behauptung, dass das Paar bereits seit mehr als einem Jahr getrennt lebte.“ Es soll bislang unveröffentlichtes Material geben, auch Interviews. Außerdem wird die Beziehung on Angelia Jolie und Brad Pitt von allen Seiten genauestens beleuchtet und auseinandergenommen.

Während an der Doku gefeilt wird, streiten sich Angelina Jolie und Brad Pitt weiterhin um das Sorgerecht für ihre Kinder. Ob das auch Teil der Doku wird, ist bislang noch nicht bekannt und auch ein Starttermin wurde noch nicht festgelegt.