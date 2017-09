Brooklyn Beckham und Chloe Moretz: Diese Fotos beweisen das Liebescomeback - Schon einmal hatten sie sich getrennt. Und schon einmal haben sie daraufhin wieder zueinander gefunden. Gibt es jetzt das nächste Liebescomeback? Vor einigen Stunden postete der Beckham-Sohn ein Bild von sich in einem Flur, der aussieht, als gehöre er zu einem Hotel. Nur wenig später postete auch Schauspielerin Chloe Moretz ein Foto von sich im selben Flur. Das lässt sich deutlich an den Bordüren an der Wand und den altmodischen, kleinteiligen Fliesen am Boden feststellen.

Ein Beitrag geteilt von Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) am 31. Aug 2017 um 10:04 Uhr

Nun ist es bei vielen Prominenten nicht unbedingt ungewöhnlich, dass sie sich bei Events oder beruflichen Projekt auch mal zufällig über den Weg laufen, doch bei Chloe Moretz und Brooklyn Beckham gibt es kaum berufliche Überschneidungen. Sie ist Schauspieler und er in erster Linie Promikind und allenfalls in der Mode aktiv. Hinzu kommt, dass keines der Fotos über Hashtags oder örtliche Markierungen einem Event oder einem Projekt zugeordnet werden. Die Chancen, dass die zwei wirklich privat dort sind, sind also sehr hoch.

Ein Beitrag geteilt von bb (@brooklynbeckham) am 31. Aug 2017 um 9:43 Uhr

Und was, wenn sie nur Freunde sind?

Möglich ist alles, aber beide sind professionell genug, dass sie sich im Klaren darüber sind, dass die Fotos Spekulationen auslösen würden. Wahrscheinlicher ist, dass sie die Fotos mit voller Absicht gepostet haben um einen kleinen Hinweis zu geben, dass sie wieder ein glückliches Paar sind.