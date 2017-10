Brückentage: So kassiert ihr 2018 doppelt so viel Urlaub!

Brückentage: So kassiert ihr 2018 doppelt so viel Urlaub!

Im nächsten Jahr können sich alle Arbeitnehmer freuen. Wer es geschickt anstellt, kann durch die Brückentage 2018 doppelt so viel Urlaub kassieren. Mit ein paar einfachen Tricks können aus fünf Urlaubstagen schnell zehn freie Tage werden. Diese Zeiten solltet ihr 2018 bei eurer Urlaubsplanung ganz besonders beachten:

Weihnachten und Ostern

Wer sich dieses Jahr vom 27.12 bis 05.01.2018 frei nimmt, kann mit sieben Urlaubstagen 16 freie Tage am Stück genießen. Ähnlich sieht es auch an Ostern aus. Dabei solltet ihr euch vom 29.03. bis 06.04. frei nehmen und werdet bis zum 08.04. mit 16 freien Tagen belohnt.

Himmelfahrt und Pfingsten

Auch die Brückentage an Himmelfahrt und Pfingsten sind für alle Arbeitnehmer von Vorteil. So könnt ihr an Himmelfahrt vom 30.04. bis 11.05. Urlaub einreichen und habt mit dem Tag der Arbeit bis zum 13.05. frei. Auch an Pfingsten können mit neun Urlaubstagen 17 freie Tage für euch eingeplant werden. Dabei müsst ihr nur zwischen dem 07.05. bis 18.05. euren Urlaub anmelden.

30-jährige Mutter lässt vier Kinder allein zu Hause und macht Urlaub in Bayern

Tag der Deutschen Einheit

Am Tag der Deutschen Einheit könnt ihr mit vier Urlaubstagen neun Tage euren Urlaub genießen. Nehmt euch einfach vom 01.10. bis 05.10. frei.

Für Vorausplaner

Am Weihnachten 2018 könnt ihr mit drei Urlaubstagen ganze elf Tage frei haben. Dafür müsst ihr nur euren Urlaub zwischen den 22.12. und 01.01.2019 legen. Viel Spaß!