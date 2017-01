Plötzlich brünett! Shirin David überrascht mit neuem Look

Huch, fast hätten wir sie nicht erkannt! Das Markenzeichen von Shirin David sind eigentlich ihre langen blonden Haare, jetzt hat die Neu-Jurorin von DSDS ihre Fans aber mit einem komplett neuen Look überrascht.

Am Mittwoch ist es endlich soweit, denn dann startet die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. RTL hat nun auch die ersten Bilder der Castings veröffentlicht – während Shirin David auf den einen Schnappschüssen noch ihre blonden Haare trägt, ist sie auf den anderen brünett. Dazu trägt die YouTuberin keine glatten Haare mehr, sondern Locken!

So haben die Fans Shirin David ganz sicher noch nicht gesehen. In den Castings werden wir Shirin David also mit zwei komplett unterschiedlichen Looks sehen. Die neue Staffel von DSDS startet am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL.