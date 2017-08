Brutale Attacke in Berlin: Obdachloser in U-Bahn niedergeprügelt!

Brutale Attacke in Berlin: Obdachloser in U-Bahn niedergeprügelt!

Schon wieder eine brutale Attacke in Berlin! In einem U-Bahnhof wurde in der Hauptstadt von Brutalos ein Obdachloser niedergeprügelt.

Die unfassbare Tat geschah im U-Bahnhof Mehringdamm. Am 14. Mai 2017 wurde dort ein Obdachloser zusammengeschlagen – der Fall wurde aber erst jetzt bekannt. Die Polizei hat Fahndungsbilder zu den Tätern veröffentlicht.

Die Polizei sucht nach vier Männern – einer davon soll bei der feigen Attacke zugesehen haben, wie die „Bild“ schreibt. Das Opfer saß auf einer Bank in dem U-Bahnhof. Einer der Männer beobachte den Obdachlosen auffällig – als der Obdachlose den Mann darauf ansprach, prügelte er mit voller Wucht auf ihn ein. Der wurde so heftig ins Gesicht getreten, dass er von der Bank fiel.

Erst, als Zeugen dazu gestoßen sind, hat der Täter von dem Opfer gelassen. Die vier Männer haben daraufhin den U-Bahnhof verlassen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe! Die Männer haben eine schlanke Figur und sollen zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 030 / 4664 – 573110 zu melden.