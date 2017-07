Brutaler Überfall in Berlin: Familienvater ins Koma geprügelt!

Brutaler Überfall in Berlin: Ein Familienvater wurde im Bezirk Schöneberg überfallen. Der Täter ging auf das Opfer so heftig los, dass er danach ins Koma fiel.

Nach der brutalen Prügel-Attacke mussten die Ärzte den Schädel von Volkmar Meyer aufsägen, wie die „B.Z.“ berichtet. So wurde eine Schwellung des Gehirns verhindert – ohne die OP wäre der Familienvater jetzt tot gewesen.

Am Nollendorfplatz kam es immer wieder zu brutalen Attacken. Mehr als 602 Diebstähle und elf Raubtaten wurden dort von Januar bis April registriert, wie die Zeitung weiter schreibt. Der neue Fall hat aber nun eine ganz neue Dimension der Gewalt.

Die Tat geschah am Donnerstagabend. Nachdem der Familienvater in einer Bar war, wollte er mit der U-Bahn nach Hause fahren. Dann passiert es: Der Täter raubt ihn aus und prügelt ihn ins Koma! Eine Streife der Polizei findet den Mann blutend mehrere Stunden später. Er musste sofort operiert werden. Er hat ein Schädelbasisbruch und Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Noch immer schwebt er in Lebensgefahr.