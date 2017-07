Was ging bitte in dieser Frau vor? Eine Mutter ging mit einem Stock in Siegburg auf mehrere Kinder los.

Um ihren Sohn beizustehen, schlug sie seine „Konkurrenten“ mit einem Stock nieder, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Auf einem Spielplatz in dem beschaulichen Örtchen Siegburg zofften sich mehrere 8- und 9-Jährige. Auch der Sohn der 37-Jährigen war an dem Streit beteiligt. Um ihr Kind zu „unterstützen“ tauchte dort seine Mutter auf und hat mit einem Stock auf die anderen Kinder eingeprügelt.

Nach dem unglaublichen Zwischenfall verschand die Mutter gemeinsam mit ihrem Sohn von dem Spielplatz. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Frau konnte später gefunden werden, wurde aber nach der Vernehmung wieder freigelassen.