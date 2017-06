BTN: Doppelter Neuzugang?

Doppelter Neuzugang bei „Berlin - Tag & Nacht“? Nach den BTN-Neuzugängen David und Kim, stockt RTL II erneut auf.

Nach seinem Auftritt im Matrix in Berlin entschließt sich Sixxpaxx-Stripper André in der Hauptstadt zu bleiben, also sucht er ein Zimmer. Mit Erfolg, denn Dank André haben Milla, Leon und Co. ihr Loft zurückbekommen. Und Andrè scheint sich umgehend eingelebt zu haben und sein neues Leben in der BTN-WG richtig zu genießen.

Zweiter Tag in der neuen Bude und mir gefällt es richtig gut! Andrè Posted by Berlin - Tag & Nacht on Sonntag, 25. Juni 2017

Kommt Alinas Cousine Lisa auch zu BTN?

Treue BTN-Fans vermuten übrigens, dass es noch einen Neuzugang geben wird. Alinas Cousine Lisa. Auf Facebook hat Alina ein Foto ihrer Cousine gepostet und das lädt Serienfans zu Spekulationen ein: „Und schon wieder ein neuer Charakter, der sich höchst wahrscheinlich auch in David verlieben wird.“

So lange her als ich sie gesehen habe.. meine Cousine Lisa! :O Alina Posted by Berlin - Tag & Nacht on Freitag, 23. Juni 2017

Leider scheinen „Berlin – Tag & Nacht“-Fans gar nicht so begeistert davon zu sein, dass die BTN-WG aufgestockt wird. Es wird geschimpft: „Jetzt kommt schon wieder ein Familienmitglied, von dem noch nie jemand gehört hat, aus dem Nichts dazu.“ Und auch Andrè scheint nicht nur für Begeisterung zu sorgen: „Viel zu viele Neue, die bei den Serien reingeworfen werden. Man weiß eh, er wird was mit Milla haben.“ Scheint so, als müsste RTL II langsam mal zusehen, dass die aufgebrachten BTN-Fans beruhigt werden: „Die Serie ist nicht mehr so wie sie mal war. Die besten sind weg und jetzt versuchen die, Neue reinzubringen. Man sollte daran denken, dass es auch Jüngere schauen, und dann kommt da nur noch Knastgeschichten, jeder geht mit jedem ins Bett usw. sehr vorbildlich.“