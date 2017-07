BTN: Einbruch bei Samuel Bartz

Schock für "Berlin Tag & Nacht"-Star Samuel Bartz: Das Auto des Malte Habich-Darstellers wurde aufgebrochen. Die Diebe zerschlugen die Beifahrerscheibe des Mercedes CLA's und durchwühlten den Wagen. Dabei soll ein Schaden von mehr als 2.600 Euro entstanden sein.

Bei Instagram ließ Samuel Bartz seine Wut darüber jetzt in einem Video raus: "Von Tag zu Tag fällt mir auf, wie viele H***söhne es auf der Welt gibt. Wie viele verdammte Bastarde hier leben. Mein Auto wurde ohne Grund aufgebrochen und durchwühlt. Wenn ihr in eurem Leben nichts erreicht, dann tut doch wenigstens etwas dafür, dass euer Leben wenigstens ein bisschen Sinn hat, aber zerstört nicht das Leben von anderen."

BTN-Peggy zeigt ihre sexy Kurven

Samuel Bartz hat noch ein Problem

Für den BTN-Star ist der Wagen mehr als nur ein Auto: "Ich hab’ mir das alles selber aufgebaut und selber geleistet. Trotzdem bin ich nicht so einer der sagen kann, ich schmeiß’ mit dem Geld um mich. Ich hab’ nicht so viel“, schimpft Samuel Barzt weiter. Sein Auto befindet sich nun in Reparatur.

Dennoch ist die Pechsträhne des RTL2-Stars offenbar noch nicht vorbei. Außerdem sollte sein Instagram-Account gehackt werden, erzählte er weiter. Doch das habe er zum Glück in letzter Sekunde verhindern können.