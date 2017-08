BTN: Fremdgeh-Schock!

Sie waren einst DAS Traumpaar bei "Berlin - Tag & Nacht", doch momentan kriselt es immer mehr bei Basti und Paula. Und schließlich passiert das unglaubliche: Basti knutscht fremd!

Berlin - Tag & Nacht: Basti knutscht mit Mandy

Weil sich Basti und Paula nur noch zoffen, macht sich Frust breit. Als Basti einfach nicht mehr kann, betrinkt er sich sinnlos um das Drama für einen Moment zu vergessen. Ein böder Fehler! Denn im besoffenen Zustand kommen und Mandy sich plötzlich viel zu nah und küssen sich! Für Basti ist klar, dass ihm dieser Kuss überhaupt nichts bedeutet, auch wenn er sich begehrt fühlt! Er will ihn am liebsten so schnell wie möglich vergessen! Doch Mandy sieht das offenbar anders!

Berlin - Tag & Nacht: Mandy hat sich in Basti verliebt

Anders als Basti, hat Mandy Gefühle für Basti! Sie hat sich tatsächlich in den smarten Basti verliebt. Schafft sie es ihn weiter zu verführen? Fangen die zwei sogar eine Affäre an?

