BTN: Miri klaut Geld von ihrer Mutter

Oh je, was ist nur mit Miri bei „Berlin – Tag & Nacht“ los? Erst kürzlich ist sie auf das Hausboot zurückgekehrt und sorgt nun für mächtig viel Ärger.

Nachdem Krätze zunächst nicht begeistert war, dass Miri wieder zurück ist, ist sie mittlerweile sogar wieder aufs Hausboot gezogen. Dort stellt sie nun fest, dass sie dringend eine Waschmaschine braucht – dafür hat sie aber kein Geld.

Sie geht nun zu ihrer Mutter und fragt sie, ob sie ihr was ausleihen könnte. Das lehnt sie aber ab. Während Claudia telefoniert, nutzt Miri die Gelegenheit und klaut eine teure Uhr von ihrer Mutter. So will sie schließlich an Geld kommen. Es wird aber nur eine Frage der Zeit sein, bis das auffliegen wird… Wie es weitergeht, zeigt RTL II täglich um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.