BTN: Steigt Malte aus?

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ ist Theo wieder zurückgekehrt und sorgt für ordentlich Chaos.

Eigentlich sollen Jannes und Malte nichts mehr mit ihrem Vater zu tun haben. Nun ist Theo überraschend wieder aufgetaucht! Die beiden Jungs haben Theo einen Korb gegeben, aber er hat nicht locker gelassen.

Theo hat eine Bar in Thailand aufgemacht. Dass er wieder in Berlin ist, hat einen Grund: Er will Malte mit nach Thailand nehmen! Bei Malte stieß das zuerst auf Ablehnung, nun scheint er aber doch zu überlegen, in seine Bar einzusteigen.

Wird Malte nun also gemeinsam mit Theo nach Thailand gehen? Das würde gleichzeitig sein Aus in der Serie bedeuten! Wie es weitergeht, zeigt RTL II immer um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.