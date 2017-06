Was für schöne Neuigkeiten. „Buffy“-Star Eliza Dushku hat via Instagram ihre Verlobung mit Peter Palandjian publik gemacht. Die hübsche Schauspielerin hat ein Foto geteilt welches sie gemeinsam mit ihrem künftigen Ehemann Peter Palandjian zeigt. Dazu schreibt sie: „Ja. Absolut, mein Liebster.“

Das ist doch recht eindeutig. Auch wenn es etwas ungewohnt ist, dass Eliza Dushku und Peter Palandjian so viel von ihrem Liebesleben preisgeben. Denn üblicherweise teilt sie nicht unbedingt ein Liebesselfie nach dem anderen. Auf einem Bild mit weiteren Freunden ist Peter Palandjian noch zu sehen. Ansonsten hält sich das Paar eher zurück. Aber diesen großen Moment musste Eliza Dushku mit ihren Followern teilen, bei denen der Post sehr gut ankommt. Über 1000 Glückwunsch-Kommentare sind unter dem süßen Foto der verliebten Turteltauben.

Ihre Alkohol- und Drogensucht hat Eliza Dushku schon vor Jahren besiegt

Peter Palandjian ist übrigens Unternehmer, früher war Profi-Tennisspieler. Er bringt vier Kinder aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe mit Eliza Dushku, die 17 Jahre jünger ist als ihr zukünftiger Ehemann. Eliza Dushku arbeitet weiterhin als Schauspielerin. Der ganz große Durchbruch blieb bislang jedoch aus, was möglicherweise an ihrer Alkohol- und Drogensucht lag, gegen die si lange kämpfen musste. Beim „New Hampshire Youth Summit on Opioid Awareness“ erklärte sie einst: „Ich bin eine Alkoholikerin und viele Jahre war ich auch drogensüchtig. Das werde ich auch immer sein. Aber der Unterschied zwischen mir und einem Alkoholiker oder Drogensüchtigen, der immer noch trinkt und Drogen nimmt, ist, dass ich trocken bin. Ich trinke nicht und ich nehme auch keine Drogen mehr.“ Seit mittlerweile über acht Jahren ist die Schauspielerin trocken.