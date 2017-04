Busen-Shitstorm: Patricia Blanco macht sich nackig

Patricia Blanco ist mächtig stolz auf ihren neuen Körper und will ihn nicht mehr verstecken müssen. Viele Jahre lang kämpfte sie mit ihrem Übergewicht und fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Diese Tage gehören nun jedoch endgültig der Vergangenheit an.

Auf ihrer Facebook-Seite postete sie einen sexy Oben-Ohne-Schnappschuss von sich. Frech grinst Patricia in die Kamera und verdeckt ihre Brüste mit ihrem Arm. Doch auch wenn sie für das heiße Foto viele Komplimente bekommt, so fragen sich einige Fans auch, warum sie sich unbedingt so offenherzig präsentieren muss.

„Gehen Fotos nicht auch angezogen? Was willst du damit bezwecken?“, kritisiert ein Fan in den Kommentaren unter dem Busen-Pic. „Sieht billig aus... das hast du nicht nötig, dich so zu präsentieren“, schreibt ein anderer User. Doch darauf lässt die Tochter von Roberto Blanco sich nicht ein und ignoriert die fiesen Seitenhiebe konsequent. Sie fühlt sich endlich wohl in ihrer Haut und will zeigen, was sie zu bieten hat.