Ousmane Dembélé: Was steckt hinter dem Verschwinden des BVB-Stars?

Schock bei Borussia Dortmund: Ousmane Dembélé wird vermisst! Der BVB-Kicker ist nicht zum Training erschienen.

„Dembélé war heute nicht beim Training. Wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist“, verkündete Dortmund-Trainer auf einer Pressekonferenz laut der "Bild"-Zeitung.

Der Profi-Fußballer fehlte heute unentschuldigt beim Training. Er hatte sich zuvor nicht entschuldigt. Der Klub sorgt sich um seinen Spieler. Ousmane Dembélé will unbedingt zum FC Barcelona wechseln, jedoch konnten sich die Clubs nicht auf eine Ablösesumme einigen. Was die Ursache für sein Verschwinden ist, ist derzeit noch völlig unklar.

Laut einer Mitteilung auf der BVB-Homepage wird Dembélé nicht länger vermisst, sondern hat einfach unentschuldigt beim BVB-Training gefehlt. "Er hat sich offenbar bewusst zu diesem Schritt entschieden. Dieses Fehlverhalten werden wir selbstverständlich sanktionieren", sagte Sportdirektor Michael Zorc laut der "Bild".

"Obendrein haben wir den Spieler, der sich gegenwärtig entgegen anderslautender Berichte in Dortmund aufhält, in Absprache mit dem Trainer zunächst bis nach dem Pokalspiel am kommenden Wochenende vom Trainings- und Spiel-Betrieb suspendiert.“

Laut "Bild" will der Fußball-Star sich durch sein Fehlen wohl zum "FC Barcelona" streiken. Da er noch bis 2021 einen Vertrag mit Dortmund hat, kann er ohne die Genehmigung des deutschen Vereins jedoch nicht wechseln.

Gestern soll herausgekommen sein, dass sich die beiden Vereine nicht auf eine Ablösesumme einigen konnten. Der BVB soll das Barca-Angebot abgelent haben und Dembélé scheint das so gar nicht zu gefallen...