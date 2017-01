Bye Bye, Winterspeck! Sophia Wollersheim zeigt ihre Diät-Erfolge

Wow, da kann der Sommer ja kommen!

Sophia Wollersheim ist für ihre heißen Kurven bekannt - und dafür, diese gerne in der Öffentlichkeit zu präsentieren!

Auf Facebook überraschte die Blondine ihre Follower jetzt wieder einmal mit einem besonders leicht-bekleideten Schnappschuss und sorgte für einen erhöhten Ruhepuls bei zahlreichen Fans.

Im pinken Spitzenslip, schwarzen BH und High Heels posierte Sophia für ein sexy Selfie vor dem Spiegel und zeigte sich dabei ganz besonders zufrieden mit ihrem Body.

Der Grund: Wie die ehemalige Dschungelcamp-Zweite verriet, war sie in den vergangenen Wochen ihren vermeintlichen Winterpfunden zu Leibe gerückt!

"Jetzt hoffe ich, dass ihr Euch auch schon so wie ich in den letzten zwei Wochen an den Winterspeck ran gewagt habt... Ergebnis, so langsam zu erkennen", schrieb Sophia stolz zu dem Foto.

Und auch ein paar Tipps hatte die vollbusige Blondine für ihre Follower noch parat:

"Mein Special Tipp: viel trinken, Ananas, und natürlich auch Sport machen ... das werd ich als nächstes anpeilen. Was habt ihr als Geheimtipp auf Lager?"

Und auch Sophias Fans schienen von dem sexy Fotoeinblick ganz begeistert - auch wenn sie die Abnehmpläne ihres Idols nicht wirklich verstehen konnten:

"" und "Was für Winterspeck?", fragten zwei User erstaunt, "", schrieb ein anderer voller Anerkennung.

Eins ist klar, wenn es nach ihren Followern geht, ist und bleibt Sophia eben einfach perfekt!