Caitlyn Jenner droht Donald Trump!

Bekommt Donald Trump jetzt ernsthaft Konkurrenz? Der US-Präsident sollte sich in Acht nehmen – und zwar von Caitlyn Jenner!

Das Reality-TV-Sternchen hat jetzt angekündigt, in die Politik zu gehen und hat Donald Trump eine klare Ansage gemacht. "Ich werde hinter ihm und den Republikanern her sein, wenn sie sich gegen meine Community wenden", drohte die LGBTQ-Aktivistin dem US-Präsident.

Die Politik könnte Caitlyn Jenner ordentlich aufmischen. Zwar ist sie bekennende Republikanerin, aber sie teilt nicht alle Ansichten mit Donald Trump. Die Fans des "Keeping Up with the Kardashians"-Stars fordern schon lange, dass sie in die Politik gehen soll. Wird sie also der neue Donald Trump? Sollten die Republikaner die Rechte der LGBTQ mit Füßen treten, könne sie sich offenbar gut vorstellen, sich um ein politisches Amt zu bewerben.