Calantha Wollny hat sich verlobt!

Es ist ein Wechselbad der Gefühle! Calantha Wollny machte in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Negativ-Schlagzeilen. Sie zoffte sich öffentlich mit ihrer Mutter Silvia Wollny, beichtete, dass sie ein Baby verloren hatte und längst kein Teil mehr der Serie "Die Wollnys" sein will. Bei Facebook machte sie ihrem Frust Luft: „Ich war schwanger und hab das Kind im vierten Monat verloren …“ Und weiter: „Ich wollte nicht mehr zu Hause sein und war bei Freunden. Klar, meine Familie wollte mir helfen, aber mit Hilfe von Geschrei oder sonst was – ich wollte alleine sein.“ Aktuell steht sie sogar vor Gericht, weil die eine Schülerin mit Pfefferspray attackiert haben soll. Sie streitet die Tat allerdings ab!

Doch jetzt hat sie endlich auch wieder schöne Neuigkeiten zu berichten: Calantha Wollny hat sich offenbar mit ihrem Freund Alex verlobt!

Calantha Wollny: "Verlobt! Je t'aime!"

Bei Facebook machte Calantha Wollny die frohe Botschaft offiziell und schrieb: "~Verlobt~ Je t'aime!"

Calantha Wollny ist verlobt Facebook/ Calantha Wollny

Doch während der Wollny-Nachwuchs gerade auf Wolke Sieben schwebt, dürfte Mama Silvia diese News nicht so richtig freuen. Zusammen mit ihrem Freund hatte sie kürzlich Silvias Auto geklaut und damit eine Spritztour gemacht. Auch gegen den Jungen wird gesondert ermittelt. Nach dem allerbesten Umgang für Calantha Wollny klingt das jedenfalls nicht... Doch vielleicht kann Silvia ja doch wieder aufatmen. Nur wenige Stunden später, hat Calantha Wollny ihren Status wieder von "Verlobt" zu "In einer Beziehung".