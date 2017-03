König Carl Gustaf von Schweden trauert um seinen besten Freund

Es ist eine Nachricht, die König Carl Gustaf von Schweden schmerzlich trifft: Sein guter Freund, der Restaurateur Carl Adam „Noppe“ Lewenhaupt, wurde völlig überraschend tot aufgefunden. Er wurde nur 69 Jahre alt. Sein Stiefsohn Leonard Johansson hat die traurige Nachricht bereits bestätigt. Und der Tod von Carl wirft Fragen auf!

Die Todesursache von König Carls Gustafs Freund ist ungeklärt

Doch was ist passiert? Darüber gibt es noch keine Informationen! Die Leiche von Carl Lewenhaupt wurde am Mittwoch an der Spitze der schwedischen Halbinsel Gärdet tot im Wasser aufgefunden worden sein, wie das Online-Portal „aftonbladet.se“ berichtet. „Wir erhielten den Notruf, dass ein Körper im Wasser triebe. Der Rettungsdienst wurde zu der Stelle geschickt und die Leiche wurde geborgen. Es handelte sich um einen Mann, der 1947 geboren wurde. Es gibt keine Hinweise auf ein Verbrechen“, erklärt Carina Andersson von der Rettungsleitstelle in Stockholm. Nun versucht die Rechtsmedizin die Todesursache herauszufinden.

König Carl Gustaf von Schweden ist in großer Trauer

Der Tod seines Freundes bricht König Carl Gustaf von Schweden das Herz. Die beiden Männer sollen seit der Kindheit befreundet gewesen sein. Der König war früher oft in der Kneipe seines Freundes zu Besuch. „Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Schelm und richtig guter Freund. Wir haben viel zusammen gelacht. Ich richte auch meine Anteilnahme an seine Frau Lee und alle, die ihm nahe standen“, so der Royal traurig. Nun muss König Carl Gustaf von Schweden für immer Abschied nehmen.