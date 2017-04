Carl Manner: Der Erfinder der legendären Waffel-Schnitten ist tot!

Traurige Nachrichten für alle Naschkatzen. Der Mann hinter den beliebten Waffelschnitten ist tot, Carl Manner starb im Alter von 87 Jahren in Wien. Carl Manner ist der Enkel des Erfinders der legendären Neapolitaner Schnitten, Josef Manner. Die beliebten Knusperwaffeln waren nicht nur in Österreich ein absoluter Verkaufsschlager. Dr. Carl Manner, der 1953 in das 1980 gegründete Imperium seines Großvaters einstieg, war bis zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender in dem Unternehmen tätig. Auf Facebook nimmt die Firma Manner mit liebevollen Worten Abschied: „Mit großer Trauer geben wir heute das Ableben unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Carl Manner bekannt.“

Carl Manner war ein sehr beliebter Chef

Auch der Vorstand gibt Dr. Carl Manner noch einige Worte mit auf seine letzte Reise: „Sein zurückhaltender Stil, seine Werte und sein Selbstverständnis als Unternehmer waren in den vergangenen Jahren prägend für unser Unternehmen. Dr. Manner galt für uns alle als herausragende Unternehmenspersönlichkeit und Vorbild - ihn zu verlieren ist nicht nur für unser Unternehmen, sondern darüber hinaus auch für jeden einzelnen von uns außerordentlich schmerzlich. Wir werden es vermissen, ihn täglich an seinem Schreibtisch anzutreffen. Seine pointierten Aussagen und seine ehrliche, authentische Art werden uns fehlen. In einigen seiner Aussagen hat er festgehalten, dass er alle Manner Mitarbeiter innen und Mitarbeiter auch als seine Familie angesehen hat. Wir verlieren daher weit mehr als nur eine ehemaligen Firmenvorstand und Aufsichtsratsvorsitzenden.“ Dr. Carl Manner selbst war unverheiratet und kinderlos.