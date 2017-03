Carlo Thränhardt: Eine Not-OP rettete sein Leben!

Für Carlo Thränhardt ist es ein großer Schock: Der Ex-Hochsprung-Star hatte in der vergangenen Woche eine Routine-Untersuchung beim Kardiologen, doch dann erhielt er eine Schock-Diagnose.

Bei dem ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten wurde ein Aneurysma am Herzen festgestellt. „Ich hatte ein neun Zentimeter breites Aneurysma an meiner Herz-Hauptschlagader. Ein erweitertes Blutgefäß, das kurz davor war zu platzen. Dann hätte es Peng gemacht und das wär’s dann gewesen“, erzählt Carlo Thränhardt in der „Bild“-Zeitung.

Der Ex-Sportler befand sich in Lebensgefahr, wie Professor Rüdiger Lange offenbart: „Das Aneurysma war riesengroß, papierdünn und hätte jederzeit platzen können. Das wäre sein sicherer Tod gewesen.“ Carlo Thränhardt musste sich einer fünfstündigen Operation unterziehen. „So eine Scheiße möchtest du nicht haben. Ich kann jedem nur raten, sich ab einem gewissen Alter regelmäßig durchchecken zu lassen“, sagt Carlo Thränhardt erleichtert.