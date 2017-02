Carmen Geiss: Dieses Foto schockt die Fans!

Oje, da hat die gute Carmen Geiss aber heftig übertrieben. Es ist kein Geheimnis, dass die Blondine ein Fan von Photoshop ist. Doch mit diesem Bild toppt sie wirklich alles - und löst einen heftigen Shitstorm aus!

Carmen Geiss ist nicht wiederzuerkennen!

Auf einem Foto, auf dem sich Carmen Geiss auf einer Hängematte räkelt, ist von dem TV-Star eigentlich nichts mehr zu erkennen. Das Gesicht ist komplett bearbeitet.

Die Fans finden den Anblick einfach nur noch peinlich! "Bis zu Unkenntlichkeit entstellt!", "Gruselig", oder "Warum bearbeitet man ein Bild so sehr das es nichts mehr mit dem wirklichen aussehen zu tun hat?", kommentieren sie den Schnappschuss. Doch das will Carmen Geiss nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Sie bietet ihren Fans Kontra und postet das selbe Bild unbearbeitet.

"Hier mal das Foto unbearbeitet, ihr Lieben, da so viele danach gefragt haben!!! Das Licht hier ist einfach traumhaft!!! Es handelt sich in der Tat um eine tolle Schmink App",schreibt Carmen Geiss dazu. Doch auch das Foto überzeugt die Fans nicht.... "Carmen Schätzelein. Da sind sieben Filter drübergelegt und nein, du siehst nicht merken aus wie Zwanzig und ja, das ist vollkommen in Ordnung so,denn das bist du auch nicht mehr", bringt es eine Userin auf den Punkt.