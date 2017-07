Carmen Geiss: Feuer-Drama!

Es sind schockierende Bilder, die Carmen Geiss mit ihren Fans teilt: Mitten auf dem Meer brennt ein Boot lichterloh, dunkler, dichter Rauch steigt in den Himmel! Trotzdem macht der RTL 2-Star Witze darüber - und das sorgt für richtig Ärger!

Carmen Geiss postet das schockierende Feuer-Drama

Auf ihrer Facebook-Seite postet Carmen Geiss das dramatische Video des brennenden Bootes. Wem es gehört, wird aus dem Clip nicht klar. Doch die Bilder machen sprachlos!

Hoffentlich nicht Generali versichert,denn die finden garantiert einen Grund um nicht zu zahlen zum Glück sind alle heil runtergekommen!! Posted by Carmen Geiss on Montag, 17. Juli 2017

Die Fans der Blondine sind bei dem Anblick sichtlich geschockt. Doch noch schlimmer als den Brand finden sie dabei die Reaktion von Carmen Geiss!

Carmen Geiss macht Witze über den Brand

Die TV-Blondine macht nämlich fiese Witze zu dem Video! "Hoffentlich nicht Generali versichert,denn die finden garantiert einen Grund um nicht zu zahlen zum Glück sind alle heil runtergekommen", schreibt sie dazu. Zwar gibt es offenbar keine Verletzten, doch der Kommentar ist ein absolutes No Go! "Naja, finde das schlimm was du hier postest, wenn du mal auf einem Boot bist was brennt, will ich dich gerne mal erleben, wenn jemand dich dabei Film und ins Internet stellt" oder "Mit der Generali das hättest du nicht schreiben sollen, liebe Carmen. Ich hoffe und wünsche, dass es keine Verletzten oder Tote gibt, weil das wäre mehr als nur furchtbar", schreiben ihre Follower darunter. Da hätte Carmen Geiss sich wohl lieber zweimal üerlegen sollen, was sie da schreibt...