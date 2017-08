Carmen Geiss: Große Angst um ihre krebskranke Freundin

Carmen Geiss wurde schon häufig mit dem Thema Krebs konfrontiert. "Viel zu oft - leider", wie sie im Interview in der aktuellen "Closer"-Ausgabe verrät. Nach ihren Eltern wurde jetzt auch bei einer guten Freundin der TV-Millionärin die tödliche Krankheit diagnostiziert.

"Sie ist eine unglaublich lebensfrohe und starke Frau. Die Diagnose war für uns alle ein Schock. Das hat mich sehr traurig gemacht."

Schließlich musste Carmen Geiss schon erfahren, wie diese schlimme Krankheit ausgehen kann: "Meine Eltern litten beide an Krebs. Mein Vater starb an Lungenkrebs", so Carmen Geiss. Ihm widmete sie nach seinem Tod ihren Song "Bon Voyage".

Carmen Geiss entschuldigt sich bei ihren Fans

Die Mutter von Carmen Geiss konnte dem Krebs gerade noch entkommen

"Meine Mutter wehrte sich vor 30 Jahren gegen Stimmbandkrebs. Die Ärzte diagnostizierten die Krankheit auch bei einem normalen Vorsorge-Termin. Zwar musste ihr ein Stimmband entfernt werden, aber nicht auszudenken, was sonst passiert wäre..."

Ihrer Freundin hilft Carmen deshalb, wo sie nur kann: "Wir haben eine super Spezialklinik in Nizza gefunden. Sie ist dann auch umgehend operiert worden. Das war alles hoch professionell. Auch bei ihr wurde die Krankheit im Frühstadium festgestellt, und sie wird das schaffen - da bin ich ganz sicher", so Carmen im Interview.

