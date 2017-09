Carmen Geiss: Große Trauer um einen guten Freund

Dramatische Nachrichten von den Geissens: Das RTL2-Paar hat offenbar einen guten Freund verloren. Bei Facebook machte Carmen Geiss die traurige Neuigkeit nun öffentlich.

Carmen Geiss bestätigt die Trennung!

" Heute hat uns eine ganz schlimme Nachricht erreicht. Ein Mensch, den wir vor wenigen Tagen noch am Tisch sitzen hatten, ist gestern von uns gegangen", schreibt die Millionärin in einem Post.

"Er war ein großartiger junger Mann, mit viel Witz, Talent und einer wahnsinnigen Zukunft vor Augen. Unser tiefstes Beileid gehört seiner Familie und seinen Angehörigen! Danke, dass wir dich kennen lernen durften!!!! Ruhe in Frieden!!!"

Anscheinend stand der Verstorbene der ganzen Familie ziemlich nahe. Einzelheiten zu dem Todesfall nannte Carmen Geiss noch nicht. Die Fotos verraten jedoch: Er ist offenbar viel zu früh gegangen...