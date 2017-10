Carmen Geiss: Ihre Kinder lassen sie alleine

Die arme Carmen Geiss! Obwohl am Montagabend ein wichtiges Familien-Ereignis anstand, ließen ihre Töchter Davina und Shania Geiss sie einfach alleine.

Carmen Geiss bestätigt die Trennung!

Die erste Folge der neuen Staffel ihrer TV-Show "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" schaute Carmen noch gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern.

Jetzt geht’s los!!! Ein Beitrag geteilt von Carmen Geiss (@carmengeiss_1965) am 23. Okt 2017 um 11:17 Uhr

Am Montag ließen diese ihre Eltern jedoch alleine. "Heute sind wir zwei ganz alleine und gucken. Unsere Kinder sind auf Klassenfahrt und auch der Kirmes", sagt die 52.Jährige in einem Instagram-Video traurig in die Kamera.

Davina kam doch noch dazu

We love it!!! So witzig Ein Beitrag geteilt von Carmen Geiss (@carmengeiss_1965) am 23. Okt 2017 um 12:15 Uhr

Robert Geiss gibt jedoch Entwarnung - zumindest eines ihrer Kinder wird noch zu ihnen stoßen. "Die eine von der Kirmes kommt gleich wieder und guckt dann mit den Eltern zusammen die Geissens", ruft er von hinten rein.

Und tatsächlich: Nur eine Stunde später postete Carmen ein neues Video auf ihrem Instagram-Profil - mit Davina. Fehlt nur noch, dass auch Shania von der Klassenfahrt zurückkehrt - dann wäre die Familie wieder komplett.