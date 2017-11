Carmen Geiss: Mega Skandal um Tochter Shania!

Dieses Bild sorgt für viel Ärger! Carmen Geiss ist als Mama ja ziemlich entspannt. Doch jetzt geht sie für viele einfach zu weit! Sie lässt ihre Tochter Shania nämlich an ihrem 13. Geburtstag an der Stange tanzen!

Carmen Geiss: "Ich habe mich mal wieder übertroffen!"

Bei Facebook kündigt Carmen Geiss glücklich eine neue Folge ihrer Show "Die Geissens" bei RTL II an."Heute Abend ist es wieder soweit und es heißt Happy Birthday Shania!! Es gibt viele Attraktionen für Jung und Alt. Ich habe mich mal wieder übertroffen. Schaut mal rein es lohnt sich", schreibt sie bei Facebook. Doch ihre Fans können gar nicht glauben, was sie da auf dem ersten Bild sehen! Dort tanzt die kleine Shania nämlich nur im Bikini bekleidet an einer Pole Dance Stange!

Carmen Geiss: Ihre Fans sind empört

Die Fans von Carmen Geiss diskutieren den Schnappschuss heftig. Sollte man sein Kind so posten? "Mit 13 braucht man noch nicht halb nackt an einer Stange tanzen. Ich habe eine Tochter im gleichen Alter und sowas würde mir nicht in den Sinn kommen", "Ich bin total Fan von Carmen und und Ihre Familie. Aber ich finde dieses Mal hat sie ein bisschen übertrieben. Kinder sollen einfach Kinder bleiben, an der Stange tanzen ist mir ein bisschen zu frühreif", oder "Okay Carmen, auch wenn es Spaß gab, so was muss echt nicht sein!!!!! Noch nicht", kommentieren sie empört.

Für die Anhänger von Carmen Geiss ist es eine Sache, dass die Blondine ihre Tochter in dem junge Alter bei ihrem Traum Model zu werden unterstützt. Doch dass sie die Kleine jetzt an der Stange tanzen lässt, geht für viele dann doch zu weit.