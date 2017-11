Carmen Geiss: Sensationelle Neuigkeiten!

Carmen Geiss ist im "Christmas Fever". Wie Carmen jetzt verkündete, ist ihr neuer Weihnachtssong "Christmas Fever" mit der DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik sowie Johnny Orlando und Bars & Melody ab sofort erhältlich. Ihre Fans sind begeistert.

Carmen Geiss und Kay One: Streit um Titelsong!

Carmen Geiss bringt Weihnachtssong raus

Carmen hat schon in der Vergangenheit eigene Musikprojekte realisiert, mit denen sie große Erfolge feierte. Passend zur Weihnachtszeit brachte Carmen nun einen Weihnachtssong heraus, der ab sofort erhältlich ist. Mit von der Partie sind DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik sowie Johnny Orlando und Bars & Melody. Aber wie kam es zu dieser Kooperation? Wie Carmen gegenüber "Bild" berichtet, war sie schon während der DSDS-Staffel von Aneta Sablik begeistert. Bars and Melody lernte Carmen in einer Show in der Schweiz kennen.

Carmen Geiss singt mit Aneta Sablik

Im Musikvideo zu "Christmas Fever" sind Carmen Geiss und Aneta Sablik kaum auseinanderzuhalten. Die beiden Blondinen versetzten in dem Clip zu "Christmas Fever“ alle Fans in Weihnachtsstimmung. Ob Carmens neue Single einen Weihnachtssong-Kultstatus bekommen wird? Wir werden sehen...