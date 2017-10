Carmen Geiss: Sie überrascht ihre Fans mit Baby-Foto

Nach ihrer Staffelpause war am Montag wieder eine neue Folge der Kult-Serie "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTL 2 zu sehen. Dabei war Carmen unter anderem undercover in der legendären Schinkenstraße auf Mallorca unterwegs. Mit dabei Sophia Wollersheim, die fröhlich aus dem Nähkästchen zu ihrer Rippen-OP plauderte. Die Geissen-Fans waren begeistert.

Nach Rippen-OP: Sophia Wollersheim macht eine Fastenkur

Carmen will sich bei ihren Fans bedanken

Auf Grund der positiven Resonanz zum Staffelstart am Montag möchte sich Carmen bei ihren treuen Fans bedanken. So postet sie auf Instagram ein süßes Baby-Visual, welches kleine Herzchen küsst. Ihre Follower sind gerührt. So sind neben vielen Herz-Emojis Kommentare wie, "Ich bin so froh das es euch gibt" und "Ihr seid einfach Bombe" zu lesen.

Einfach mal an alle die, die uns mögen!! Danke das ihr uns so lange treu geblieben seid!!#treue #fan #kiss #danke Ein Beitrag geteilt von Carmen Geiss (@carmengeiss_1965) am 18. Okt 2017 um 5:06 Uhr

Bei den Geissens geht es mal wieder drunter und drüber

Was in den nächsten Folgen passiert ist geheim. Fest steht jedoch: Carmen will sich als Sängerin probieren und für Tochter Shania soll ein Traumgeburtstag organisiert werden, während sich Robert auf eine Überraschungsmission für seinen Freund Gregor begibt. Wir können also gespannt sein...