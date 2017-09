Carmen Geiss: Todes-Drama

Die TV-Millionärin muss eine echte Horror-Nachricht verarbeiten...

Mega-Schock für Carmen Geiss (52)! Die Blondine muss den Unfalltod von Dennis H. († 29) verkraften. Noch vor einer Woche hatte sie mit dem Unternehmer auf ihrer Jacht zusammengesessen, geredet, gelacht – jetzt erreichte sie ganz plötzlich diese Horror-Nachricht.

Carmen Geiss: Große Trauer um einen guten Freund

Dieser Anruf hat alles verändert

Ein Bekannter von Carmen rief vergangene Woche bei ihr an, um eine Nachricht zu übermitteln, die der Power-Frau das Herz brach: Der 29-jährige Dennis H. ist tot. Ein riesiger Schock für Carmen. Kaum vorstellbar, wie der TV-Millionärin jetzt zumute ist.

Mit zittriger Stimme erzählt sie CLOSER: „Es ist so fürchterlich. Erst vor wenigen Tagen saßen wir noch glücklich zusammen und haben über anstehende Geschäftsprojekte geredet. Er war so ein toller Typ.“ Mehrmals bricht der gebürtigen Kölnerin, die sonst als echte Frohnatur bekannt ist und immer einen lockeren Spruch auf der Zunge hat, die Stimme weg.

Der schreckliche Unfall: Dennis H. war am vergangenen Mittwochabend in seinem Auto unterwegs auf der Autobahn A6. Plötzlich musste ein direkt vor ihm fahrender Kleintransporter bremsen. Dennis hatte keine Chance: Er krachte mit voller Geschwindigkeit in das bremsende Fahrzeug. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Er wurde in seinem Wagen so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Mit gerade einmal 29 Jahren“, schildert Carmen das Drama.

Sie trauert auf Facebook und Instagram

„Er war ein großartiger junger Mann, mit viel Witz, Talent und einer wahnsinnigen Zukunft vor Augen. Unser tiefstes Beileid gehört seiner Familie und den Angehörigen.“ Auch Carmens Fans posten zahlreiche Beileidsbekundungen: „Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Ob Freund oder Familienmitglied. Im Herzen leben unsere Lieben weiter“, heißt es unter dem Post von Carmen.

Noch gut eine Woche vor seinem dramatischen Unfalltod hatten Carmen und Robert ein paar Tage mit Dennis H. auf ihrer Jacht verbracht. Der 29-Jährige hatte dem TV-Duo eine neue Musikanlage eingebaut und postete das Ergebnis stolz in den sozialen Medien: „Es ist ein tolles Projekt geworden und es war eine tolle Zeit!“, schrieb Dennis. Die Fotos, die in dieser Zeit entstanden sind, zeigen ihn und Carmen vertraut und lachend auf der „Indigo Star 1“. Auch Robert lächelt und posiert fröhlich für die Kamera. Keiner von ihnen konnte zu diesem Zeitpunkt etwas von dem bevorstehenden Drama ahnen ...

Carmen appelliert: „Ich möchte die Leute jetzt noch mal darauf aufmerksam machen, dass sie immer gut aufpassen beim Autofahren.“ Sie möchte die Menschen warnen. Vielleicht kann sie den viel zu frühen Tod von Dennis so besser verkraften. Denn so was darf einfach nie wieder passieren.