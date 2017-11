Carmen Geiss: Schock-Foto aufgetaucht! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Auf einem Instagram-Schnappschuss zeigt sich Carmen Geiss mit rotem Flecken im Gesicht. Ihre Fans sind besorgt. Geht es der Millionärsgattin gut? Was steckt hinter den roten Flecken? Carmens Gesicht sorgt für heftige Spekulationen bei ihren Followern.

Carmen Geiss trennt sich von ihren Extensions

Ist Carmen krank?

Auf ihrem Instagram-Schnappschuss ist Carmens Gesicht übersäht mit roten Flecken. Ihre Fans sind voller Sorge. So schreiben sie: "Ist das ansteckend?". Carmen sieht den Trubel um die roten Flecken allerdings gelassen. Zum Zeitpunkt des Instagram-Fotos befand sich die Power-Blondine bei ihrem Lieblingsfriseur "Salon Da Vince" in Köln. Handelt es sich bei den Flecken um einen neuen Beautytrend?

Das macht Vincenco mit mir wenn ich einen Auftritt habe.

Carmen genießt ihr Beauty-Programm beim "Salon Da Vince"

Bei genauerem Betrachten ist zu erkennen: Carmen hat rote Aufkleber im Gesicht. Eine ansteckende Krankheit kann somit ausgeschlossen werden. Während Carmen beim "Salon Da Vince" ihre Haare wieder in Form bringen ließ, klebte ihr der Starfriseur anscheinend die roten Flecken ins Gesicht. So schreibt Carmen unter das Bild: "Das macht Vincenco mit mir wenn ich einen Auftritt habe." Um was es sich bei den roten Flecken genau handelt, behält Carmen allerdings für sich.