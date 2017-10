Carmen Geiss: Witzige Überraschung zum Hochzeitstag

Bald sind die Geissens schon seit 23 Jahren verheiratet. Pünktlich zum Hochzeitstag machte Robert Geiss seiner Liebsten ein ganz besonderes Geschenk – allerdings auf Umwegen!

Auf ihrem Facebook-Account teilte Carmen Geiss ein Video mit ihren Fans. „So schön! Heute sagt mir mein Mann, was ich zu meinem Hochzeitstag bekomme und das wusste der gar nicht!“ Der 53-Jährige hat den Hochzeitstag am 30. doch glatt vergessen! Doch Robert wäre nicht Robert, wenn er sich nicht sofort etwas einfallen lassen würde. "Wir haben festgestellt, wir haben tatsächlich Flüge nach Dubai gebucht, die genau auf den 30. fallen, deswegen hab ich das Ganze schnell umgedreht - nicht in Blumen, sondern in die Flugreise: eine Einladung nach Dubai."

Na, dann wird dieser besondere Tag -trotz anfänglicher Schwierigkeiten- ja doch noch zum vollen Erfolg!