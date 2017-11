Carmen und Robert Geiss: Schock! Sie spielen nur noch das Ehepaar

In den letzten Wochen kursierten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen dem Millionärspaar Carmen und Robert Geiss. Die Fans spekulieren: Sind Carmen und Robert noch glücklich miteinander verheiratet? Nun gibt die Power-Blondine tiefe Einblicke in ihr Privatleben mit Robert. Stehen die Geissens vor dem Ehe-Aus?

Wie ernst steht es um die Ehe von Robert und Carmen Geiss?

Carmen und Robert teilen seit fast vier Jahrzehnten ihr Leben miteinander. Das es dabei auch mal zu Höhen und Tiefen kommen kann, wird vor allem in ihre Show "Die Geissens" deutlich. Zwischen Robert und Carmen fliegen auch mal die Fetzen. Aber wie steht es wirklich um die Ehe der Geissens? Ist ihre Ehe nur noch Show? In einem Interview gegenüber "Bild" trifft Carmen eine schockierende Aussage. So sagt sie: "Wir spielen nur noch das Ehepaar." Die Fans sind erschüttert. Sind Carmen und Robert nur noch für die Kamera miteinander verheiratet?

Carmen Geiss bestätigt die Trennung!

Was sagt Robert Geiss?

Dass es sich bei Carmens Aussage um einen Scherz handelt, wird spätestens deutlich als Robert entgegnet: "Ich habe mittlerweile zwei Freundinnen.“ Das Millionärsehepaar macht sich nichts aus den Trennungs-Spekulationen ihrer Fans. Sie nehmen es mit Humor. Denn sie wissen: Sie sind genauso glücklich wie vor 40. Jahren.